Лавров: «Мы не верим в смену режимов где бы то ни было»

Москва не верит в смену режимов где бы то ни было, подобные сценарии в отношении КНДР могут рассматривать только безответственные политики, заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы не верим в смену режимов где бы то ни было. Я слышал, что с большим энтузиазмом об этом отзываются в Соединенных Штатах, в том числе и некоторые в нынешней администрации, говорят, что терпение заканчивается и надо что-то делать, потому что масштаб угрозы растет… Но те, кто продолжает рассматривать подобные сценарии, мне кажется, они не являются ответственными политиками»,- сказал Лавров в интервью NBC.