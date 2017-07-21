Дочь Немцова просит переквалифицировать дело об убийстве отца

Дочь политика Бориса Немцова просит отменить приговор по делу об убийстве ее отца и переквалифицировать дело на статью о посягательстве на жизнь общественного деятеля, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Михайлова.

"Мы категорически не согласны с квалификацией преступления. Действия осужденных необходимо квалифицировать по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь общественного или политического деятеля)", — сказала адвокат.

В жалобе она просит отменить приговор и направить дело прокурору для переквалифицации.