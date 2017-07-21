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Азербайджанское правительство пассивно в Google

Автор: Отдел информации 

Начиная с 2009 года правительство Азербайджана пять раз обращалось в поисковую систему Google с запросом на удаление информации. Об этом сообщается в обнародованном сегодня докладе Google Transparency Report.

Как сообщает haqqin.az, все пять запросов были удовлетворены. Два обращение азербайджанские власти направили в июне 2012 года. В одном случае информация содержала диффамацию, а в другом разжигала ненависть.

Еще три запроса из Азербайджана были направлены 31 декабря 2015 года. В одном случае речь шла о данных, касающихся вопросов национальной безопасности, во втором речь шла о безопасности частной жизни, в третьем – религиозная тематика.

В плане обращений в Google Азербайджан совершенно не активен. К примеру, только за прошлый год госорганы Армении послали 13 запросов на удаление информации. Все запросы связаны с нарушением прав обладателей и касаются видео в YouTube.

Абсолютным же лидером по итогам 2016 года стала Россия, от властей которой поступило 1 209 запросов, что составляет 58 процентов от всех полученных жалоб по всему миру. 85% российских запросов были направлены с целью обеспечения «национальной безопасности», следует из отчета. Еще 5% запросов касались «критики представителей власти», 2% были связаны с пропагандой суицида и другими нарушениями законодательства. Google удовлетворил 74% российских заявок — упомянутые в них ресурсы были заблокированы или удалены.

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