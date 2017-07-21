Националисты забросали камнями синагогу в Стамбуле

Активисты турецкой ультранационалистической молодежной группы, связанной с Партией великого единства (BBP), совершили нападение на синагогу в районе Бейоглу в Стамбуле, забросав ее камнями во время акции протеста против ограничений на посещение палестинцами мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает в пятницу газета Hurriyet.

"Израиль запретил пятничную молитву в мечети Аль-Акса. Он преследует наших палестинских братьев, поставив рентгеновские аппараты у входов в нашу святыню. Наши братья не могут молиться в мечети Аль-Акса. Это ограничения на свободу религии", — сказал лидер турецкой ультранационалистической группы Кюршат Миджан.

По его словам, его группа будет препятствовать свободе иудеев молиться, "так же, как они мешают молиться мусульманам". Группа намерена продолжить подобные акции, добавил Миджан.

Акция националистов вызвала резкое осуждение со стороны еврейской диаспоры и турецкой оппозиции.

"Мы осуждаем провокационный акт против синагоги и ожидаем, что власти предпримут необходимые шаги", — говорится в заявлении главного раввината Турции в Twitter.