Глава Госпогранслужбы потерял сознание на встрече Порошенко и Лукашенко

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко потерял сознание во время выступления президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.

Лукашенко, рассказывая о результатах переговоров с украинским коллегой, заметил, что слева от него одному из представителей украинской делегации стало плохо.

Белорусский президент предложил принести ему стул, однако человек потерял сознание, и его вынесли из зала. Впоследствии стало известно, что в обморок упал глава украинской погранслужбы Назаренко.