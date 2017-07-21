«Вокруг Карабаха идут очень серьезные закулисные игры. Ситуация непростая, и здесь многое зависит от личности политика. Президент Азербайджана Ильхам Алиев является узловой, ключевой фигурой». Об этом в беседе с haqqin.az заявил доктор исторических наук профессор Дагестанского государственного университета Хаджи Мурад Доного.

Отметим, что поддерживающий нашу страну Мурад Доного часто выступает на международных конференциях на тему геноцида тюрко-мусульманских народов, проводимых Институтом истории НАНА.

Ученый прокомментировал информацию о том, что сопредседатели Минского группы ОБСЕ, другие эмиссары Запада в кулуарах переговоров оказывают давление, с тем чтобы Азербайджан признал «НКР». Мурад Доного уверен, что Ильхам Алиев выстоит перед трудностями, опираясь на свои знания, дипломатический опыт, держа на горизонте цель отстаивания независимости страны и возвращения оккупированных территорий Азербайджана.