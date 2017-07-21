Народ пошел к Фазилю Мамедову

Глава Министерства налогов Фазиль Мамедов совершил поездку в регионы и принял жителей Агсу, Гобустана, Шамахи и Кюрдамира.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, в Агсу министр рассказал о последних изменениях в Налоговом кодексе, объяснил формулу подсчета и условия уплаты налогов, а также порядок заключению трудовых соглашений.

Вопросы жителей района касались в основном проблем, с которым чаще всего приходится сталкиваться предпринимателям в регионах. Это, например, возможность продлить срок погашения задолженностей по налогам и др. По нескольким заявлениям налогоплательщиков сразу последовала конкретная реакция, по другим Ф.Мамедов дал поручение рассмотреть и принять соответствующие меры.