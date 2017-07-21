Путин: «Мне не до инстаграма»

Президент России Владимир Путин заявил, что не пользуется интернетом и ему после рабочего дня «не до инстаграма». Об этом он сказал на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус», трансляцию ведет НТВ.

«Тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до инстаграма. Я думаю, как бы мне быстрее добраться до койки, до постели», — отметил глава государства.

Путин добавил, что сотрудники аппарата президента активно используют интернет, но сам он «практически» не пользуется интернетом.