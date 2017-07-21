Если в прежние времена армяне, в зависимости от места, где они проживали, объявляли себя патриотами Франции, Грузии или Азербайджана, причем большинство заявляли это искренне, то теперь чуть не все представители армянской нации перешли в армию патриотов, а точнее, ура-патриотов России. Так сказать, святее Папы Римского… Такая национальная армянская болезнь под названием «русомания», захватившая почти все население страны.

Переезд на постоянное местожительство в РФ в Армении давно перестал считаться отбытием за рубеж и тем более прощанием с родиной. У армян теперь две главные Родины – РА и РФ, ну и другие, как бы поменьше – Грузия, Турция и т.д. Но главная всё же – Россия-матушка!

Ну и понятно, что армянская диаспора в России голосует всем чем можно за любое решение и просто предложение официальных властей, в том числе и за восстановление СССР, то есть Российской империи.

Во всяком случае, поселившиеся одновременно на всех российских телеканалах в России Семен Багдасаров, Сергей Кургинян, Роман Балаян стали самыми настоящими русскими великодержавными шовинистами.

Российский политолог и публицист, доктор исторических наук Александр Сытин, объясняя haqqin.az феномен русского национализма среди армян, подчеркнул, что русский патриотизм армянского розлива - это вообще явление, основы которого никому не ясны.

«Возьмем хотя бы такого деятеля, как Семен Багдасаров. Я считаю, что в основе его русского патриотизма лежат две вещи: он считает себя русским офицером и в этом смысле ассоциирует себя с имперскими служаками в стиле Баграмяна, Лорис-Меликова и иже с ними. С другой же стороны, материально он, конечно, кормится и в качестве военного всю жизнь кормился от этого государства. Так что его патриотизм, скорее всего, показной, и он блюдет свои меркантильные интересы.

Я все время говорю и пишу, что русский - это не национальность, это духовная самоидентификация. В силу не очень понятных мне причин армяне склонны к ней более многих других народов, входивших в состав Империи.

Хотя я встречал и в Москве, и в Ереване вполне ненавидящих Россию и все русское армян. С русофобией, если к ней относиться серьезно, все сложнее, чем с каким-то простым этническим конфликтом или расовой (национальной) сегрегацией», - считает политолог.

Судя по всему, в современной России никак не желают извлечь хоть какие-нибудь уроки из истории Османской империи. Ведь именно в этой империи армяне считались второй после турков титульной нацией. Даже министры и советники султана в Османской империи были армянами, не говоря уже о чиновниках разных рангов. Что случилось потом, можно узнать из многочисленных исторических источников, где факт остается фактом: армяне первыми предали Османскую империю.

Не нужно забывать, что не кто иные, как их императорские величества АлександрIII и Николай II. Лучший русский министр всех времен Петр Столыпин, а также главноначальствующие на Кавказе Шереметев и Голицын входит в почетную первую пятерку врагов армянства в Российской империи. Именно после подписания Николаем II указа о конфискации имущества Армянской апостольской церкви, у армянства появился серьезный повод свести с Россией счеты. И повод этот по сей день не исчез, хоть Москва и не желает этого признать.