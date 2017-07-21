Путин: «Я пока не решил, ухожу ли я с поста президента»

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не решил, покинет ли президентский пост или нет. Об этом он сказал в ходе общения с учащимися детского образовательного центра «Сириус», которое транслирует НТВ.

«Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет. Как я отвечу себе на этот вопрос, я буду думать о следующем шаге», — отметил Путин.

По его словам, политической деятельностью можно заниматься вне рамок президентских обязанностей.

«Есть общественные организации, есть другие интересные для меня направления, например, экология. Я ее очень люблю», — добавил президент.