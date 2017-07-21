Путин допустил создание общемировой валюты

Президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи допустил появление общемировой валюты в будущем сообщает сайт НТВ.ru.

«Идея хорошая, но мало шансов ее реализовать. У нас есть биткоины и другие валюты. Отношение к этому очень настороженное. Потому что почти ничего не отрегулировано в этой сфере. Это может привести к серьезным потерям для труктур и юридических лиц», — сказал он.

При этом Путин допустил, что появление мировой валюты возможно в будущем, подчеркнув, что «думать об этом нужно начинать уже сейчас».