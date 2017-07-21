Тайского генерала посадили за издевательства над мусульманами

Суд в Бангкоке приговорил к 27 годам тюрьмы генерала Мануса Конгпана за взяточничество и жестокое отношение к мигрантам. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает Reuters.

Расследование началось после того, как в 2015 году в южной провинции Сонгкхла было обнаружено массовое захоронение людей, в основном принадлежащих к народу рохинджа.

Контрабандисты переправляли людей в Таиланд из Мьянмы и Бангладеш. Конгпан отвечал за экстрадицию мигрантов, прибывших в Таиланд нелегально. Под его руководством военные сажали мигрантов в лодки без мотора, весел и паруса, в результате многие погибали в пути.

Всего по подозрению в причастности к этому делу осуждены 62 человека.

Сам генерал категорически отрицает, что к мигрантам плохо относились. По его словам, он «старался помочь им, оплачивая еду и воду из своего кармана».

Рохинджа проживают в западных районах Мьянмы. Будучи мусульманами, рохинджа жалуются на притеснения со стороны буддистов-бирманцев и эмигрируют в соседние государства.