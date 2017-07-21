Как уже сообщал haqqin.az, сегодня вечером в Сочи состоится рабочая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина. Не раскрывая подробностей, встречу анонсировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Главы двух государств встретятся после достаточно долгого перерыва, и в какой-то мере им предстоят достаточно критические переговоры. Помимо карабахской проблемы, имеется и ряд серьезных тем для обсуждения, которые вызывают обеспокоенность в Баку.

Надо сказать, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Россией в последние годы стремительно развивается. Основой этого развития служили и крепкие личные связи между двумя президентами. Вместе с тем в отношениях с Азербайджана с Россией возникала и напряженность.

Причиной напряженности последнего времени стало недостаточное внимание Кремля к возможности возобновления переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Иными словами, надежды Баку на то, что после апрельских событий в Карабахе Москва наконец вынудит армянскую сторону сесть за стол переговоров, не оправдались. Вместо этого Россия, напротив, укрепила свои военно-союзнические отношения с Арменией и практически предоставила новый карт-бланш Еревану на сохранение статус-кво.

В итоге Армения демонстративно уклоняется от переговоров, каждый раз обосновывая это какими-то «невыполненными обязательствами».

Несколько дней назад российские СМИ со ссылкой на источник в МИД РФ сообщили, что Москва сейчас работает над организацией встречи президентов Азербайджана и Армении осенью этого года. Однако данная информация вскоре была опровергнута представителем МИД России Артемом Кожиным, который назвал это вымыслом.

Похоже, что сегодня заниматься карабахским урегулированием не горят желанием и другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ – США и Франция.

А Дональд Трамп сейчас занят тем, что отражает нападки и обвинение в связях с Россией. Заниматься проблемами Кавказа, по всей видимости, ему тоже недосуг. В то же время у Баку в отношении новой администрации США были достаточно большие ожидания.

Что касается нового президента Франции Эммануэля Макрона, то он выражает готовность организовать встречу президентов Азербайджана и Армении, но для того, чтобы вплотную заниматься карабахским урегулированием у него не хватает опыта. В повестке деятельности Макрона пока нет места геополитике – он занят вопросами внутренней безопасности и проблемами Евросоюза.

В итоге Россия является сегодня фактически единственной страной МГ ОБСЕ, предпринимающей усилия для карабахского урегулирования. Одним словом, все надежды на возобновление переговоров по Карабаху связаны с Москвой. Не исключено, что на встрече Ильхама Алиева и Владимира Путина в Сочи будет обсуждаться вопрос активизации России для решения карабахского конфликта.

Вторая проблема, беспокоящая Баку, связана с тем, что армянские диаспорские круги в России продолжают настойчивые попытки повлиять на политику Москвы по отношению к Азербайджану, в том числе и на карабахский вопрос.

В частности, недавнее основательно противоречащее дипломатической этике заявление МИД России о том, что «Азербайджан запрещает въезд в страну российским гражданам армянского происхождения, осуществляя тем самым в отношении их дискриминацию», вызвало справедливые вопросы в правительственных кругах Азербайджана. Официальный Баку, включая и помощника президента по внешним связям, выразил удивление и разочарование по поводу этого заявления. А несколько ранее такое же недоумение вызвало закрытие главной азербайджанской диаспорской организации в России - ВАК.

В настоящее время ВАК подал апелляцию на решение о ликвидации своей регистрации, и она рассматривается в суде. В Баку все же надеются, что данный вопрос будет решен. Эта тема также, возможно, станет предметом переговоров между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи.

В более широком контексте ожидается, что лидеры двух стран проведут обмен мнениями по стратегическим партнерским отношениями и возможности их углубления. Азербайджан остался верен своим стратегическим партнерским отношениям с Россией и никогда не предпринимал шагов, которые бы противоречили интересам России, а потому вправе ожидать того же от Москвы.

В отличие от Азербайджана Армения в последнее время в последнее время предприняла ряд шагов, которые откровенно противоречат интересам ее союзника. Недавно haqqin.az писал о попытках посла России в Иране Левана Джагаряна торпедировать проект «Север-Юг», который был лично поддержан президентом Путиным. С другой стороны, Армения готовится подписать новое соглашение с Евросоюзом о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое. Несомненно, угрожает интересам России, продвигающей евразийский проект.

Армения, к тому же, активизировала свое сотрудничество с НАТО, в то время как Россия всячески пытается не допустить Североатлантический альянс к своим границам. Так что пока Армения то и дело пытается предать интересы России, проармянская политика Москвы в отношении Азербайджана не может не вызывать сожаления в Баку.