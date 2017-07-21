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Дутерте поздравил Ильхама Алиева

 

Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает официальный сайт главы государства.

«Передаю вам и вашему народу самые искренние поздравления в связи с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Филиппинами и Азербайджаном. Пользуясь этой приятной возможностью, я также выражаю желание Филиппин, заключающееся в еще большем укреплении наших двусторонних отношений, и надеюсь, что в последующие годы наши связи охватят еще большие сферы, представляющие взаимный интерес. Желаю вам крепкого здоровья, продолжительных успехов на пути, ведущем Азербайджан к еще большему развитию и процветанию», - говорится в поздравлении президента Филиппин.

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