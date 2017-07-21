Минэкологии о массовой вырубке деревьев в Гахе

В Министерство экологии и природных ресурсов поступила жалоба в связи с вырубкой на территории села Ибахлы деревьев, относящихся к собственности муниципалитета села Алибейли Гахского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, жалоба была проверена сотрудниками девятого территориального отдела экологии и природных ресурсов МЭПР.

Во время осмотра территории стало ясно, что вырублено 108 молодых саженцев тополя.

В результате расследования было установлено, что деревья вырублены жителем села Ибахлы Гахского района Бельяром Ахмедовым, нанесшим таким образом ущерб природе на 42,8 тыс. манатов.

В связи с фактом составлен акт и направлен в прокуратуру Гахского района.