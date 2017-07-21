Путин: «Украина захлебывается в коррупции»

Президент России Владимир Путин констатировал, что Украина захлебывается в коррупции, причем она есть даже в высших эшелонах власти, передает ТАСС.

«Они, новые политики на Украине, пришли к власти - и что? Коррупции стало еще больше, Украина захлебывается в этой коррупции, причем на самых верхних эшелонах власти - и донизу», - заявил он в передаче «Не детский разговор с Владимиром Путиным».

Путин напомнил, что находящиеся сейчас у власти в Киеве силы пришли к ней в том числе с лозунгом борьбы с коррупцией.

«Мало только кричать: "Держи вора!" - заявил он. - Надо еще и самому не воровать».