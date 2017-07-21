Госдеп ввел запрет на поездки американцев в Северную Корею

Администрация США приняла решение ввести запрет на поездки американских граждан в КНДР, передает ТАСС.
Об этом объявила в пятницу начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт,
Администрация США приняла решение ввести запрет на поездки американских граждан в КНДР, передает ТАСС.
Об этом объявила в пятницу начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт,
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