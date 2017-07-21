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Ильхам Алиев об открытии рыбного рынка в Баку

 

«Сейчас будет заложен фундамент завода по разведению рыбы, построен рыбный рынок. В Баку до сегодняшнего дня не было рыбного рынка. Это большой недостаток. Потому что в большинстве городов, расположенных на берегу моря, есть рыбные рынки», - заявил сегодня в пос. Пираллахи во время встречи с представителями общественности района президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что эти рыбные рынки служат гражданам и в то же время превращаются в своего рода туристическую зону.

«Тут заложен прекрасный небольшой бульвар, есть рыбный рынок, создано предприятие по разведению рыбы. Развитие туризма отныне будет идти интенсивными темпами. В поселке Гюрган есть крупный туристический проект. Теперь Пираллахи превратился в прекрасный райский уголок. Здесь созданы прекрасные условия как для жителей Пираллахи, так и для всех жителей Баку, граждан и гостей Азербайджана», - сказал глава государства.

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