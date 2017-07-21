Пресс-секретарь Трампа подал в отставку

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подал в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по кадровым вопросам, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, Спайсер не был согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям.

Как пишет газета, президент просил Спайсера остаться на должности пресс-секретаря, но тот отказался, назвав назначение Скарамуччи "большой ошибкой".

Спайсер стал публичным лицом администрации с приходом Трампа к власти. Он запомнился многочисленными пикировками с прессой и постоянно оказывался объектом нападок журналистов. С начала июня Белый дом вместо ежедневных брифингов на камеру стал проводить в основном закрытые брифинги, причем большинство из них вела заместитель Спайсера Сара Сандерс.