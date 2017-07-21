"Хезболлах" выбила "Джебхат ан-Нусру" с сирийско-ливанской границы

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выбили террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" из района Захрат аль-Хава в горной местности Эрсаль на ливано-сирийской границе, сообщил РИА Новости источник в шиитском движении.

Бойцы сопротивления взяли под контроль Захрат аль-Хава, главный участок в горном районе Эрсаль. Сняли флаги "Джебхат ан-Нусры" и водрузили знамя сопротивления", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, важность данного района заключается в его географическом положении. Контроль над Захрат аль-Хава позволяет передовым отрядам "Хезболлах" начать наступление в долинах Аль-Хейль и Деб.

Ливанское движение "Хезболлах" объявило в пятницу утром о начале военной операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" на ливано-сирийской границе в горном районе Эрсаль.

Наступление началось одновременно с двух сторон. Первое направление со стороны Флиты с сирийской территории, а второе - со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.

Горный район Эрсаль считается на сегодняшний день самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы используют труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсале, как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.