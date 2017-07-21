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Еще одно землетрясение в Турции

 

В Эгейском море недалеко от турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщают турецкие СМИ, передает Тренд.

Подземные толчки были зарегистрированы вблизи района Датча. Природный катаклизм произошел в 20:09 по местному времени.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

Напомним, что минувшей ночью в Эгейском море, в 12 километрах от турецкого курортного города Бодрум произошло землетрясение магнитудой 6,7.

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