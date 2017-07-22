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Эмир Катара: "Мы готовы к компромиссам"

 

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подтвердил готовность к диалогу и поиску приемлемых компромиссов с арабскими странами при условии, что не будет нарушаться национальный суверенитет, передает РИА Новости.

"Мы готовы к диалогу при условии, что не будут вмешиваться в наши внутренние дела и не будет попыток диктовать нам условия", — сказал эмир Катара в первом публичном выступлении после обострения кризиса в отношениях с четырьмя арабскими странами. Обращение транслировалось по катарскому спутниковому телеканалу "Аль-Джазира".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержал 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.

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