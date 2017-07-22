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Палестинец убил двоих израильтян

 

Вооруженный ножом палестинец убил двух израильтян и ранил еще двоих, проникнув в жилой дом в одном из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.

"Террорист проник в частный дом в поселении Неве-Цуф северо-западнее Рамаллаха, и нанес ножевые ранения четырем израильским гражданам. Двое из них скончались от ран", — передают военные.

Один из раненых госпитализирован, второму оказана помощь на месте.

Нападавший застрелен, сообщила армейская пресс-служба.

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