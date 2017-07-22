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Массовые акции протеста охватили Польшу

 

Массовые акции протеста против судебной реформы второй вечер подряд проходят в крупных польских городах, по данным местных СМИ, в них участвуют тысячи человек, передает РИА Новости.

В Варшаве акция протеста в пятницу проходит у здания парламента и Верховного суда страны. Ее участники требуют от правящей партии "Право и справедливость" соблюдения конституции и демократических норм.

"Мы должны добиваться уважения конституции, закона законов, основополагающего закона, потому что мы — конституция. Это она гарантирует нам свободу", — заявил в ходе протестов бывший глава Конституционного суда страны Анджей Жеплиньский, передает агентство PAP.

В акции принимают участие представители оппозиционных партий, а также Комитета охраны демократии. По данным СМИ, протест проходит спокойно. Часть улиц в польской столице заблокирована.

Официальных данных о количестве протестующих пока нет, по данным СМИ, у здания сената в настоящее время остаются несколько сотен человек. Сенаторы уже более 12 часов обсуждают спорный законопроект о Верховном суде, который накануне был принят сеймом Польши.

Аналогичные протесты против судебной реформы проходят также в других польских городах — Вроцлаве, Познани, Торунь, Катовицах, Люблине, Белостоке, Старгарде, Эльблонге, Кракове.

Масштабные акции протеста начались в Польше в четверг, после принятия сеймом вызвавшего критику со стороны оппозиции закона о Верховном суде. По данным городской ратуши, только в Варшаве в протесте приняли участие 50 тысяч человек.

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