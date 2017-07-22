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Трамп грозит Ирану "последствиями" за задержание граждан США

 

Президент США Дональд Трамп грозит Ирану "последствиями" за задержание американских граждан, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе Белого дома.

"Президент Трамп готов обеспечить новые серьезные последствия для Ирана, если все несправедливо заключенные американские граждане не будут освобождены и возвращены", — говорится в заявлении.

"На протяжении 40 лет Иран использовал задержания и захват заложников как инструмент государственной политики — эта практика продолжается до сегодняшнего дня. Недавно (гражданин США) Сиюэ Ван был приговорен к десяти годам тюрьмы. Иран отвечает за то, чтобы заботиться и обеспечивать нормальные условия для всех граждан США, которые находятся в заключении. Президент Трамп призывает Иран вернуть домой Роберта Левинсона, которого удерживают более десяти лет, а также требует, чтобы Иран освободил Сиамака и Бакера Намази, которые были захвачены при администрации Обамы, а также всех американцев, несправедливо заключенных в Иране", — говорится в заявлении Белого дома.

Администрация заявляет, что "удвоит усилия" по возвращению американцев.

В марте 2007 года Роберт Левинсон, которому на тот момент было 60 лет, исчез в районе иранского острова Кис. Ранее он работал в ФБР и занимался борьбой с организованной преступностью, но, как утверждают власти США, уволился оттуда за несколько лет до исчезновения. Некоторые СМИ подозревают, что Левинсон работал на ЦРУ.

Сиамак Намази и его отец Мохаммад Багер Намази, имеющие двойное гражданство Ирана и США, были приговорены в Иране к десяти годам за шпионаж.

В воскресенье официальный представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи заявил, что иранский суд приговорил гражданина США Вана Сиюэ, задержанного спецслужбами, к десяти годам тюремного заключения за попытку "внедриться" в иранские органы власти. По его словам, в Иране осужденный "собирал информацию" и "действовал по прямому указанию Америки".

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