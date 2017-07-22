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США готовят новые санкции против России

 

Подразумевающий введение новых санкций против России законопроект может быть принят Палатой представителей Конгресса США уже на следующей неделе. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник в Конгрессе.

«Я ожидаю, что мы примем законопроект с санкциями против России на следующей неделе», — рассказал собеседник агентства.

20 июля сообщалось  что несколько крупнейших американских финансовых и промышленных конгломератов подвергли критике новые секторальные санкции против России, законопроект о введении которых был принят американским сенатом в июне. В число фирм, недовольных законопроектом, входят нефтяники BP и Exxon, финансовые корпорации MasterCard, Visa и Citigroup, а также промышленники Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, General Electric и Caterpillar. Противниками законопроекта также являются европейские страны, которые считают, что документ повредит их производителям.

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