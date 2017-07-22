Экс-глава разведки США: «Трамп хочет сделать Россию снова великой»

Экс-директор американской разведки Джеймс Клэппер опасается, что президент Дональд Трамп нарушит свое предвыборные обещание "сделать Америку снова великой" и "сделает великой" Россию.
На конференции по безопасности в Колорадо ведущий поинтересовался у Клэппера, воспринимает ли Трамп "российскую угрозу" всерьез.
"Трудно сказать. Я порой задаюсь вопросом, не хочет ли он сделать Россию вновь великой. Иногда я на самом деле задаюсь вопросом, воспринимает ли он это серьезно и ясно, как (директор нацразведки) Дэн Коутс и Майк Помпео", — сказал Клэппер.