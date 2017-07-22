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Эрдоган наехал на Германию: «Вы все лжете»

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг обвинения Германии о том, что немецкие компании допрашиваются в Турции. Об этом заявил Эрдоган на открытии новой городской больницы в Стамбуле, передает SABAH.

«Я серьезно осуждаю действия Германии, направленные на запугивание наших инвесторов. Я связался с нашими спецслужбами и МВД и получил информацию, что до сих пор ни одна немецкая компания не была под следствием или допросом. Это все ложь», - заявил турецкий президент.

«У вас не хватит сил запятнать репутацию Турции. Даже не пытайтесь нас запугать такими методами. Мы являемся гарантами инвесторов, решивших инвестировать в нашу страну. Я осуждаю действия, которые направлены на ухудшение наших отношений. Я призываю тех, кто сообщил ложную новость, доказать их обвинения. Заявления МИД Германии, о том, что Турция небезопасна, неуместны и сильно преувеличены. Сплетни и клевета недопустимы в политике. Страны, которые называют себя правовыми, не уважают законы Турции и это неприемлемо», - сказал он.

Напомним, что накануне министр экономики ФРГ заявил о якобы имеющемся в Турции "черном списке" немецких компаний, обвиняемых в пособничестве террористам.

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