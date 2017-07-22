Подписаться на уведомления
 

Граждане Азербайджана попали в страшную аварию в Ставрополе

 

Два человека погибли в результате ДТП в Ставропольском крае, четверо, в том числе два гражданина Азербайджана, госпитализированы, сообщает региональное управление ГИБДД

"Ночью в Буденновском районе перевернулся минивэн. Водитель двигался в направлении Ставрополя, в пути произошла разгерметизация заднего колеса, в результате чего автомобиль потерял управление, съехал в кювет и перевернулся", — говорится в сообщении.

По данным УГИБДД, в результате происшествия шесть человек были доставлены в больницу, где позже двое из них скончались: 30-летняя жительница Ставрополя и мужчина.

"Госпитализация понадобилась годовалой девочке — дочери погибшей, 67-летней ставропольчанке и двоим гражданам Азербайджана", — добавили в ведомстве.

Водителем оказался 27-летний житель Азербайджана, у которого стаж вождения четыре года, на территории Ставропольского края ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, отмечает ГИБДД.

1691 просмотров


Старости
Стрельба у отеля в Баку
Стрельба у отеля в Баку
Наша погода
Сегодня 36° / 24°
23 Июл 36° / 25°
24 Июл 30° / 23°
25 Июл 31° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7012 AZN
1 EUR   =   1.9783 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN

Новостная лента

Рагим Бадалов устроил аварию в Турции Погибли студенты
МИД Грузии: «Трубопровод Баку-Супса находится на оккупационной линии»
Германия депортирует беглого азербайджанского журналиста
Akkord выиграла 70-миллионный тендер в Казахстане
Пропали 10 миллионов долларов Азербайджан требует деньги
46 записей камер и 343 свидетеля Афгана Мухтарлы никто не похищал
Граждане Азербайджана попали в страшную аварию в Ставрополе
Массовая драка в центре столицы. Фаик Сеидов рассказывает подробности право на ответ
Житель Самуха разбился
Эрдоган наехал на Германию: «Вы все лжете»
Экс-глава разведки США: «Трамп хочет сделать Россию снова великой»
США нанесли удар по афганским военным 12 погибших
В Европе готовы взорваться 173 террориста
США готовят новые санкции против России
Армяне продолжают интенсивные обстрелы
Вертолет совершил жесткую посадку на улице в Лос-Анджелесе фото
Трамп грозит Ирану "последствиями" за задержание граждан США
Массовые акции протеста охватили Польшу
Землетрясение на Каспии
Палестинец убил двоих израильтян
Эмир Катара: "Мы готовы к компромиссам"
Махмуд Аббас объявил о замораживании всех контактов с Израилем
Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили всё фото
В Белом доме назвали имя нового пресс-секретаря
Еще одно землетрясение в Турции
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться