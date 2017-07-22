Граждане Азербайджана попали в страшную аварию в Ставрополе

Два человека погибли в результате ДТП в Ставропольском крае, четверо, в том числе два гражданина Азербайджана, госпитализированы, сообщает региональное управление ГИБДД

"Ночью в Буденновском районе перевернулся минивэн. Водитель двигался в направлении Ставрополя, в пути произошла разгерметизация заднего колеса, в результате чего автомобиль потерял управление, съехал в кювет и перевернулся", — говорится в сообщении.

По данным УГИБДД, в результате происшествия шесть человек были доставлены в больницу, где позже двое из них скончались: 30-летняя жительница Ставрополя и мужчина.

"Госпитализация понадобилась годовалой девочке — дочери погибшей, 67-летней ставропольчанке и двоим гражданам Азербайджана", — добавили в ведомстве.

Водителем оказался 27-летний житель Азербайджана, у которого стаж вождения четыре года, на территории Ставропольского края ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, отмечает ГИБДД.