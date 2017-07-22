Массовая драка в Баку с участием сотрудников фирмы Riyad все еще вызывает общественные дискуссии. У каждой из сторон – своя правда. Однако, безусловно, массовая потасовка в центре столицы, в которую вовлекаются сотрудники охранной фирмы с целью разрулить спор двух бизнесменов – плохое напоминание о минувших лихих 90-х годах.

Несколько дней назад мы представили позицию предпринимателя Азадхана Ханмамедова. Но сразу же после выхода публикации в свет, в редакцию haqqin.az обратилась компания ООО Safastore. Основатель компании – Фаик Сеидов, с которым у Азадхана Ханмамедова возникли распри, возмущен позицией А.Ханмамедова, в отношении которого судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца из-за организации налета на супермаркет 8 июня этого года. Супермаркет принадлежит ООО Safastore.

Компания также выражает свое недовольство позицией супруги арестованного Асмер Фатуллаевой и адвоката Джейхуна Юсифова, которые пытаются помешать осуществлению следственных мероприятий.

Компания напоминает, что 8 июня в 06:00 по указанию Азадхана Ханмамедова свыше 20 сотрудников охранной фирмы Riyad совершили налет на супермаркет, расположенный на улице Мир Джалала в Бинагадинском районе Баку. Нападавшие жестоко избили работников супермаркета. Сцены избиения были зафиксированы камерами видеонаблюдения в супермаркете, а также камерами безопасности дорожной полиции.

К сожалению, несмотря на наличие неопровержимых видеокадров, члены семьи А.Ханмамедова, чтобы ввести общество в заблуждение, прибегают к различным нечестным уловкам. К примеру, противная сторона лживо заявляет об отсутствии видеокадров и обвиняют Фаика Сеидова в организации заказного ареста. Хотя, сразу же после инцидента, руководство ООО Safastore направило в МВД и Генпрокуратуру телеграммы о случившимся. «Мы открыто заявляем, что все кадры видеонаблюдения были переданы правоохранительным органам. На видеокадрах, представленных следствию, видно, как 8 июня 2017 года в 6 часов утра А.Ханмамедов в сопровождении сотрудников охранной фирмы Riyad вошел в супермаркет, лично отдал приказ о нападении и всячески мешал работе сотрудников супермаркета. А потом началось избиение людей. Арест организатора преступной акции стал логическим результатом этого побоища», - говорится в заявлении компании, направленным в редакцию haqqin.az.

В заявлении также отмечается, что в 2012-2013 годах А.Ханмамедов задолжал компании 1,8 миллиона манатов, но оказался неплатежеспособным, и вместо денег передал в собственность 526 кв. м. нежилой площади на улице Мир Джалала 1Д. Однако, как позже стало известно, эта недвижимость была заложена в Access Bank и по сей день находится под арестом.

В супермаркете ремонтные работы начались в 2015 году. А члены семьи А.Ханмамедова, тиражируя лживую информацию о захвате недвижимости пять лет назад, намеренно вводят общество в заблуждение.

В заявлении компании также отмечается, что в сентябре 2015 года на церемонии открытия супермаркета присутствовал и сам А.Ханмамедов, где выступив с речью, он пожелал успехов в работе. До сдачи объекта компании А.Ханмамедов сдавал свою недвижимость. До 2014 года здесь работали чайхана, химчистка и другие торговые объекты. На сегодняшний день долг А.Ханмамедова составляет 224 тысячи манатов.

После налета на супермаркет А.Ханмамедов обратился в прокуратуру Бинагадинского района с иском об освобождении нежилой недвижимости. Особенно неприглядно его действия выглядят в свете того, что он везде позиционирует себя в качестве «благотворителя, построившего мечеть». А теперь этот «благотворитель» хочет незаконно вернуть себе объект, который продал за крупную сумму, и лишить работы десятки работников супермаркета, наложив на него арест.

Однако решением суда от 12 мая 2017 года суд отклонил этот иск. Тогда А.Ханмамедов не стал обращаться с новым иском в апелляционные инстанции. Вместо этого, обманув сотрудников охранной компании Riyad, он привлек их к массовой хулиганской акции. Тут возникает вопрос: если Ханмамедов ставил целью охранять недвижимость, то почему вместо 3-4 охранников привлек свыше 20 человек?

Члены семьи А.Ханмамедова и его адвокат заявляют в прессе, что Фаик Сеидов угрожает им. Если у них есть какой-либо факт (запись, письмо и т.д.), доказывающий это утверждение, то почему они не обращаются в правоохранительные органы? Старший брат арестованного А.Ханмамедова 10 и 13 июля встречался с Ф.Сеидовым. Во время встреч он признал вину брата и предложил мировое соглашение. На этой же встрече он выразил готовность стать «гарантом» решения вопроса с недвижимостью, о чем свидетельствуют видеокадры встречи в офисе.

Сейчас же члены семьи А.Ханмамедова и его адвокат, представляя прессе лживые материалы, пытаются таким образом воспрепятствовать следствию и оказать давление на правоохранительные органы. Компания планирует обратиться в Коллегию адвокатов с жалобой на действия адвоката Джейхуна Юсифова.

«Вот уже два года, как мы столкнулись с шантажом и клеветой со стороны А.Ханмамедова. Все его уловки оказались безуспешными, и сейчас А.Ханмамедов из тюрьмы посредством СМИ пытается очернить наше доброе имя. На сегодняшний день он задолжал банкам около 10 миллионов манатов. При этом он пытается воспользоваться девальвацией и около двух лет отказывается выплачивать кредиты, и после этого мы тоже обратились с многочисленными исками в суды. В настоящее время в Ясамальском суде рассматривается иск банка ВТБ против А.Ханмамедова, а в Наримановском суде против него рассматривается иск от Acсessbank. Помимо этого, войдя в доверие к гражданину Поладхану Мамедкеримову, А.Ханмамедов мошенническим путем присвоил комплекс недвижимости общей площадью 972.6 кв. метра стоимостью в 1,5 миллиона манатов, расположенный в поселке Сураханы. В настоящее время Бинагадинский суд рассматривает иск П.Мамедкеримова против А.Ханмамедова», - говорится в заявлении компании.