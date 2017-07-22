Спустя почти два месяца после якобы «похищения» в Тбилиси азербайджанского журналиста и оппозиционного активиста стало окончательно ясно – похищения не было. Подобных действий не зафиксировали видеокамеры, не видели ничего угрожающего и ни один из 343-х возможных свидетелей. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили. Правда, сам Мухтарлы на видео попал, но об этом ниже.

Отметим, что ранее, как уже сообщал haqqin.az, грузинские эксперты в один голос заявляли – в версию похищения Афгана Мухтарлы экспертное сообщество Грузии, которое, кстати, на редкость неоднородное, не верит.

Напомним, что как сообщали правоохранительные органы Азербайджана, Афган Мухтарлы был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно без удостоверения личности пересек азербайджанскую границу со стороны Грузии в обход контрольно-пропускного пункта. Во время обыска при Мухтарлы были обнаружены 10 тысяч евро, банковская карта Bank of Georgia ekspress.

Так вот, по делу Афгана Мухтарлы были изъяты и просмотрены 46 записей камер видеонаблюдения. «10 из камер расположены на Колхозной площади и 19 – на прилегающих к ней территориях. На одной из них зафиксировано, как человек в белой майке, предположительно Афган Мухтарлы, садится в маршрутный микроавтобус №4. Следствие опросило всех водителей этого рейса, всего 22 свидетеля. Они заявили, что ничего подозрительного не заметили.

На площади Бараташвили и прилегающих территориях были опрошены десятки человек – служащие стоянок, водители такси, уличные торговцы и сотрудники служб безопасности частных объектов, которые заявили, что 29 мая не видели фактов физических оскорблений или похищений на автомобиле», об этом сообщает Epress.

В целом, были опрошены 343 свидетеля, заявил Мгебришвили, однако показаний, которые пролили бы свет на произошедшее, никто из них не дал. Иными словами – похищения средь бела дня в центре Тбилиси никто не видел. Ни камеры, ни возможные свидетели. А вот сам похищенный сел в маршрутный автобус и куда-то поехал.

Однако дело в Грузии получило широкий резонанс, прежде всего благодаря активности телекомпании «Рустави-2», принадлежащей экс-президенту Михаилу Саакашвили. И потому сейчас расследование дела о похищении Афгана Мухтарлы продолжит Главная прокуратура Грузии. МВД передало этому ведомству все материалы, и в ближайшее время начнется повторный допрос свидетелей. Однако от перемены мест слагаемых сумма, как известно, не меняется.