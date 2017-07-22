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Пропали 10 миллионов долларов Азербайджан требует деньги

Автор: Отдел информации 

Международная ассоциация любительского бокса, известная под аббревиатурой AIBA, задолжала инвесторам около 30 миллионов долларов, из них 10 миллионов – азербайджанские деньги, которые, как сообщает The New York Times, требует обратно и Азербайджан.

Как выяснилось, у AIBA набранных долгов больше, чем имеющихся в распоряжении средств. Кроме Азербайджана, еще и Китай, второй по объему вложений инвестор, требует возврата средств.

Оказалось, что в последние несколько лет AIBA заимствовала миллионы долларов от инвесторов в Азербайджане, чтобы расширить глобальный «бизнес на боксе». Кроме того, крупную долю инвестиций Ассоциация получила из Китая.

Эти вложения уже потеряли миллионы долларов, что приводит к серьезным вопросам об управлении AIBA. Отмечаются проблемы в бухгалтерском учете, связанным с кредитом в размере 10 млн. долл. США из Азербайджана, что уже вызвало озабоченность Международного олимпийского комитета, а также аудиторов Федерации.

По словам одного из бывших официальных лиц AIBA, которого цитирует The New York Times, фактическая денежная сумма, которой располагает Федерация, составляет немногим более 7 миллионов долларов США. А это намного меньше, чем необходимо для погашения инвестиций (в том числе и азербайджанских – Ред.).

Сообщается, что на этой неделе в AIBA было направлено письмо от имени азербайджанской компании «Бенконс» (Benkons MMC), предоставившей 10 миллионов долларов. Там отмечается, что по-прежнему нет графика погашения кредита, который должны были погасить в 2013 году. При этом, как указано, президент AIBA г-н Ву лично гарантировал кредит.

«Если мы не получим немедленного и полного погашения 10 миллионов долларов от AIBA, то поручим нашим адвокатам подать иск против AIBA и его президента в швейцарских судах», - отмечается в послании.

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