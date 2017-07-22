Akkord выиграла 70-миллионный тендер в Казахстане

В Астане прошел тендер по строительству дороги Курты-Бурилбайтал, заказчиком которого выступает Дорожный комитет Казахстана при финансовой поддержке Международного банка реконструкции и развития.
В тендере принимали участие 9 местных и иностранных компаний из Китая, Турции, Украины, Азербайджана и Казахстана.
Корпорация Akkord, обладающая особым опытом в реализации местных и зарубежных инфраструктурных проектов, была объявлена победителем тендера на оба лота.
Компания Akkord, имеющая представительства в 11 странах, в настоящее время осуществляет активную деятельность в 4 странах.