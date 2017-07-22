Германия депортирует беглого азербайджанского журналиста

Германия отказала в политическом убежище азербайджанскому журналисту Рузгару Мохсуну. Человеку, о журналистской деятельности которого известно не так уж и много, не помогла критика азербайджанского правительства и даже тот факт, что он назвал своего сына Эрихом – в честь великого немецкого писателя Эриха Марии Ремарка.

Как пишет издание «Пфальц-Экспресс», Рузгар Мохсун якобы бежал «от нечеловеческих условий в Азербайджане» в прошлом году, прихватив с собой жену и двух детей. В Азербайджане Рузгар Мохсун был «известным журналистом», постоянно критикующим власти, что, впрочем, не мешало ему с 2005 года состоять в Союзе журналистов Азербайджана.

В интервью изданию журналист рассказывает, что ему пришлось бежать из Азербайджана в связи с угрозами членам его семьи из-за его критических статей. Ночью он вывез жену и детей в Грузию, откуда сам затем отправился в Будапешт.

Уже будучи в Будапеште, Рузгар Мохсун решает получить политическое убежище в Германии. Однако власти Германии скептически отнеслись к истории журналиста и отказали ему в убежище. Теперь Рузгару Мохсуну и его семье не остается ничего, кроме как ожидать депортации в Азербайджан.