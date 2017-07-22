МИД Грузии: «Трубопровод Баку-Супса находится на оккупационной линии»

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе дал оценку новой демаркационной линии, установленной оккупантами в Каспском муниципалитете. Трубопровод находится в опасной близости с оккупированными частями, рядом с деревней Карапила.

Джанелидзе сообщил, что попытается обсудить это с зарубежными партнерам, чтобы предотвратить провокационные действия.

«Мы работаем совместно с нашими партнерами, чтобы остановить этот провокационный процесс. Надо понимать, что это очевидная провокация и это нужно срочно остановить», - заявил министр.