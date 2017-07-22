Управляемый гражданином Азербайджана грузовой автомобиль совершил аварию в Турции. Как сообщают турецкие СМИ, ДТП произошло в Кайсери.
Управляемый гражданином Азербайджана Рагимом Бадаловым грузовой автомобиль TIR с государственным номерным знаком 90-JO-998 столкнулся с легковым автомобилем с государственным номерным знаком 38-ZU-010, управляемым гражданином Турции Эрканом Четинером.
В результате аварии четверо находившихся в легковом автомобиле человек – Дженк Йолдаш, Сабри Оджак, Омер Фарук Беяз и Ахмет Аслымтюрк погибли на месте происшествия. Сообщается, что все четверо погибших были студентами.
Еще двое пострадавших госпитализированы в больницу Кайсери.