США могут перекрыть Венесуэле приток нефтяных долларов

США работают над проектом новых финансовых санкций против Венесуэлы. Речь может идти о полном запрете на сделки в долларах при покупке венесуэльской нефти. В этом случае страна останется без основного источника притока валюты.

Как передает Reuters, при самом жестком варианте санкций компаниям в США запретят заключать сделки в долларах с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA. Эта мера может серьезно ограничить экспорт нефти из Венесуэлы, являющейся членом ОПЕК.

Похожие меры Вашингтон в свое время применил в отношении Ирана, чтобы заставить его пойти на переговоры по ядерной программе.