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Пожар в бакинском университете Четверо пострадавших; ОБНОВЛЕНО

 

Начавшийся в спортивном зале здания Азербайджанского университета кооперации пожар потушен.

Как сообщает АПА с места события, в результате пожара 4 человека отравились дымом – Аида Сейфуллаева, Тарлан Мирзоева, Малахат Мамедова и Джафар Гулиев. Они отвезены в Республиканский токсикологический центр.

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В Баку в здании Азербайджанского университета кооперации начался пожар

Как сообщает АПА, пожар был зарегистрирован в спортивном зале здания университета, расположенного по адресу: проспект Зии Буниятова, 30.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

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