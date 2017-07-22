Начавшийся в спортивном зале здания Азербайджанского университета кооперации пожар потушен.

Как сообщает АПА с места события, в результате пожара 4 человека отравились дымом – Аида Сейфуллаева, Тарлан Мирзоева, Малахат Мамедова и Джафар Гулиев. Они отвезены в Республиканский токсикологический центр.

* * *

В Баку в здании Азербайджанского университета кооперации начался пожар

Как сообщает АПА, пожар был зарегистрирован в спортивном зале здания университета, расположенного по адресу: проспект Зии Буниятова, 30.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.