Азербайджано-грузинские отношения развиваются в самых разных направлениях, однако приоритетом остаются совместные энергетические и транспортные проекты международного масштаба. Реализация этих целей еще более сближает две южнокавказские страны.

В беседе с haqqin.az вице-премьер Грузии, министр финансов Дмитрий Кумсишвили в первую очередь отметил эту особенность грузино-азербайджанских взаимоотношений.

- Сегодня наши страны практически на пороге запуска железнодорожной магистрали Баку – Тбилиси – Карс. Как вы себе представляете перспективы этого крупнейшего международного пути?

- Проект, несомненно, стратегический, так как даст возможность всем трем странам в полной мере реализовать свои экономические возможности. Важность этой железной дороги для нашего региона невозможно недооценить. На первой фазе проект обеспечит 5 миллионов тонн грузопотока и более миллиона пассажиров.

А начиная с 2018 года ожидается эксплуатция БТК на полную мощность, что, безусловно, даст толчок увеличению товороооброта и туризма. Все наши страны должны воспользоваться выгодами от реализации этого проекта.

- Открыть БТК планируется этой осенью. Думаете, знаменательное событие наконец произойдет, ведь по сей день возникают разные трудности и препятствия?

- Со всей ответственностью заявляю, что строительство железной дороги Баку - Тбилиси - Карс практически завершено. На грузинской стороне все работы выполнены в срок, однако кое-что нужно еще доделать на турецком участке. Бывший министр транспорта, а ныне премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сделал для реализации проекта очень много, и надеюсь, что осенью этого года и по турецкой стороне пройдет пилотный состав, и тогда же президенты трех стран наконец откроют эту магистраль.

- Тем не менее позвольте коснуться щепетильной темы. Как известно, наше государство выделило Грузии под проект БТК крупные кредиты. Как скоро начнется их возврат?

- Дело в том, что сам кредит не является суверенным долгом Грузии; предусмотрено, что эти кредиты будут погашены перед Азербайджаном по мере эксплуатации проекта.

На сегодняшний день на его реализацию нам выделено 575 млн долларов, из которых 100 млн грузинской стороной пока не освоены. Все зависит от того, насколько привлекателен будет новый путь для переброски грузов и поездок пассажиров. Чем больше будут пользоваться этой дорогой, тем быстрее начнется выплата долга Азербайджану.

- Армения давно упрашивает Грузию возобновить функционирование абхазского участка Закавказской железной дороги, вернее, продолжить движение по нему дальше в Грузию. Насколько это реально?

- Честно говоря, я не помню, чтобы кто-то с армянской стороны официально требовал открытия этой дороги. Я уже пять лет в правительстве, и при мне никогда этот вопрос не обсуждался, потому что это для нас неприемлемо. И Армения, и Россия прекрасно знают, что этот коридор может открыться только после деоккупации наших территорий.

- Недавно российская сторона упразднила четыре рейса в неделю на железнодорожном маршруте Тбилиси — Москва. С чем это связано?

- Здесь не стоит искать политической составляющей, это чисто коммерческий вопрос хозяйствующих субъектов России и Грузии.

- Насколько глобальный экономический кризис сказался на совместных проектах Грузии и Азербайджане?

- Ни один из инвестиционных проектов Азербайджана в Грузии из-за экономического кризиса не приостановлен. Азербайджан продолжает реализацию всех своих проектов. Для Грузии очень важно, чтобы Азербайджан был сильной страной. В том числе и потому, что ваша страна занимает первое место по инвестициям в Грузию.

В то же время наше правительство сознает, что кризис не обошел и Азербайджан. Поэтому мы очень заинтересованы, чтобы наш сосед поскорее и без особых потерь вышел из сложной ситуации, чтобы всем нам было комфортно. Да, девальвация наших национальных валют произошла в обеих странах и оказалась очень болезненной. Вместе с тем считаю, что после правильных решений вашего правительства, если даже они были непопулярны, ситуация на финансовом рынке Азербайджана стабилизируется.

- Некоторые эксперты в Грузии утверждают, что наши отношения при президенте Саакашвили были более тесными, чем сейчас…

- Не соглашусь с этим мнением. Если вы посмотрите на число взаимных визитов руководителей наших стран, то увидите, что они участились в несколько раз. Мы продолжаем контакты на всех уровнях, и вообще грузино-азербайджанские отношения настолько прочны, что вне зависимости от того, кто будет в руководстве нашей страны, связи будут развиваться по всем направлениям и по принципам дружбы и братства.

- И наконец, карабахский вопрос... Как вы думаете, возможно ли его решение путем переговоров?

- Что сказать… Армения и Азербайджан - наши ближайшие соседи, и мы кровно заинтересованы в мире в нашем регионе. Грузия готова делать все возможное, чтобы этот конфликт как можно скорее разрешился.