«Никаких оснований и предпосылок для выхода Армении из ЕАЭС я не вижу». Об этом в интервью haqqin.az заявил научный сотрудник Центра региональных исследований Академии государственного управления Республики Армения, политолог Джонни Меликян, комментируя начавшуюся в Армении кампанию за выход страны из Евразийского экономического союза.

Отметим, что инициатором обсуждения стала парламентская фракция «Елк» («Выход»). Причиной, как заявил депутат блока «Елк» Эдмон Марукян, стало законодательное изменение, принятое Госдумой России, согласно которому водительские права Армении в России не будут действовать.

«…Мы обязаны принять русский как второй официальный язык, чтобы пойти навстречу этому законодательному изменению… Уже со стороны спикера Госдумы Володина было сделано такое предложение. Это ясный подход, который выявляет, почему приняли подобный законопроект – чтобы мы русский признали вторым официальным языком», - заявил Эдмон Марукян ереванским СМИ.

По словам депутата, принятая в России эта поправка в закон свидетельствует о том, что власти Армении позволили, чтобы Россия уже на этом уровне предприняла шаги против суверенитета Армении: «Это означает, что власти Армении настолько слабы, что позволили подобное. Власти Армении должны попросту совершить самосожжение, это – позорная ситуация», – резюмировал Марукян.

В свою очередь, политолог Агаси Енокян заявил, что «Армения пока не получила никаких выгод от членства в ЕАЭС, и поводом для выхода должна стать не только история с водительскими правами. Думаю, этот вопрос должен быть императивом всех политиков, думающих о безопасности и развитии страны».

«Членство в пророссийском союзе связывает нам руки как в смысле безопасности, так и экономического прогресса. Не думаю, что Серж Саргсян этого не понимает, просто он пребывает под российским шантажом, преодолеть который ему не хватает смелости, как и для того, чтобы подать в отставку», - считает Енокян.

Между тем, как отметил в беседе с haqqin.az Джонни Меликян, «в текущем году страна фиксирует значительный прогресс в экономике, что вызвано именно двухлетним членством страны в ЕАЭС». «Рост ВВП в первом квартале 2017 года составил 6,5%, а показатель экономической активности – 5,7%. Кроме того, в 2016 году рост экспорта в страны-члены ЕАЭС составил более 50 %, тогда как только по данным за первый триместр 2017 года экспорт в страны ЕАЭС составил 38%. Следовательно, разговоры о выходе, мягко говоря, преувеличены и имеют больше идеологический и пропагандистский характер», - считает армянский эксперт.

По его словам, политические дискуссии и общественные обсуждения вопроса выхода Армении из ЕАЭС перманентно поднимает одна из парламентских политических сил - оппозиционный блок "Елк" ("Выход"), чьи внешнеполитические предпочтения ни для кого не являются секретом. («Елк» - прозападная партия – «Ред».).

«Эта политическая сила новая и никакого влияния на процесс принятия внешнеполитических решений не имеет. Еще со времен предвыборной кампании в преддверии парламентских выборов в апреле эта политическая сила поднимала вопрос о выходе из ЕАЭС, используя каждый раз различную аргументацию для подобного шага», - указывает собеседник.

Как отмечает Меликян, причиной очередного витка критики стало то, что в России ввели новые правила дорожного движения, согласно которым граждане Армении, которые заняты в России в автомобильном секторе в качестве водителей (таксисты, перевозчики и т.д.), лишились возможности для продолжения трудовой деятельности. «Тут же следует отметить, что на уровне Евразийской экономической комиссии уже были сделаны заявления о том, что данный вопрос решается и есть обращение к соответствующим компетентным органам России. Таким образом, считаю очередную инициативу «Елк» нереалистичной и несерьезной - они отрабатывают голоса своего немногочисленного электората, а проблему с водительскими правами считаю разрешимой в краткосрочной перспективе».

«Российско-армянские отношения основаны на прагматичном и взаимовыгодном союзе, где каждая сторона имеет полное представление о своих национальных интересах и о том, кем они являются друг для друга. В этой связи, как мне кажется, текущий уровень стратегического союзничества Москвы и Еревана продлится до тех пор, пока есть прагматичное понимание важности стран друг для друга - роль России как военно-стратегического партнера в усилении боеспособности Армении и роль единственного союзника на Южном Кавказе, который является участником подавляющего большинства постсоветских организаций, основанных Россией, на территории которой есть российская 102-я военная база и т.д. В эту же логику прагматизма можно включить и то, как сдержанно в большинстве случаев страны реагируют на контакты с третьими странами: с Азербайджаном и Турцией, в случае с Россией и с ЕС и НАТО, в случае с Арменией», - говорит Меликян.