В Иордании уже давно считают, что Азербайджан очень привлекательная для туризма страна, и потому активно рекламируют отдых в ее туристических зонах, сказал haqqin.az посол Иорданского Хашемитского Королевства в Баку Нассар Аль-Хабашнех.

Для привлечения иорданских путешественников в Азербайджан сделано уже многое, их число в Баку и других городах республики уже сейчас довольно значительное, однако в перспективе наших туристов станет еще больше, отметил Аль-Хабашнех.

«Работу на азербайджанском направлении ведет как министерство туризма, так и частные туристические агентства Иордании. Уже в следующем месяце Баку посетит большая делегация из нашей страны, которая ознакомится с достопримечательностями Азербайджана. Сейчас мы решаем с азербайджанской стороной два вопроса: во-первых, возможность облегчения процедуры получения азербайджанской визы гражданами Иордании, а во-вторых – перспектива прямого авиасообщения между Амманом и Баку.

Процесс оформления азербайджанской визы в Иордании сейчас занимает до двух недель. Мы надеемся, что наши граждане вскоре смогут получить этот документ по прибытии в бакинский аэропорт. Азербайджанская сторона обещала в ближайшее время решить этот вопрос. Надеюсь, будет налажено и авиасообщение», - сказал посол.

Иорданский дипломат приводит в пример Грузию, туристический поток в которую из Хашемитского Королевства стабильно увеличивается после того, как была решена проблема с визами и прямыми авиарейсами.