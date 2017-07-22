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Facebook разрабатывает собственный смартфон

 

Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, запатентовала устройство, являющееся так называемым модульным смартфоном, детали которого пользователь сможет менять по собственному желанию, передает ТАСС.

Как сообщает интернет-портал Business Insider, такой гаджет разрабатывает секретное подразделение Facebook под названием Building 8.

В патенте описывается некое модульное электромеханическое устройство, которое включает в себя динамик, сенсорный дисплей, микрофон и приемник сигнала GPS. Специалисты Business Insider пришли к выводу, что соцсеть запатентовала собственный модульный смартфон.

Созданием устройства занимаются сотрудники, которые вели ранее разработку модульного смартфона для корпорации Google. Тот проект так и не был реализован. Кроме того, в команду Building 8 входят также бывшие работники компаний Apple и Amazon.

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