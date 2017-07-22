Синоптики обещают жару

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, к вечеру ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков; северо-восточный ветер вечером перейдет на северо-западный, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-26, днем 34-39, в Баку ночью 23-25, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ожидается ночью - 70-80, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 26-27, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах, Шувелянах – 27-28, Туркянах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 28-29 градусов тепла.