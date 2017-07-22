Палестина оборвала все контакты с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о приостановке всех контактов с Израилем. Аббас принял такое решение после того, как израильская сторона установила металлоискатели на Храмовой горе в Иерусалиме.

Тель-Авив ужесточил пропускной режим после очередного теракта — в поселении Халамиш выходец из Палестины зарезал трех человек.

Аббас между тем назвал систему электронных пропускных пунктов надуманной мерой. Он также обвинил Израиль в уклонении от мирного процесса и сведении политического конфликта к религиозному, пишет Haaretz.

Лидер Палестины провел переговоры с главами Египта, Саудовской Аравии и Марокко и призвал их вмешаться в ситуацию. Кроме того, он пообещал выделить для поддержки палестинцев, проживающих в Восточном Иерусалиме, $55 млн и призвал соотечественников жертвовать деньги на эти цели.

Ранее президент США Дональд Трамп обсуждал конфликт Израиля с Палестиной во время своего визита на Ближний Восток. При этом он отмечал, что пока предпосылок для диалога двух стран не наблюдается.