Ранее мы неоднократно писали о необходимости развития приоритетной отрасли азербайджанской экономики - ненефтяного сектора. Это, конечно, требует немалых средств, источники которых в настоящее время сильно ограничены. Среди важных источников финансирования данного сектора отмечалась и роль банков, непосредственно призванных кредитовать ненефтяной сектор.

На деле же все произошло наоборот. Центробанк Азербайджана продолжает высасывать из страны манатную массу. Глава ЦБА Эльман Рустамов использует имеющиеся у него инструменты для стерилизации манатной массы с целью обуздания двузначной инфляции.

Как удается ему решать эту задачу, мы уже отметили в предыдущей статье, а сегодня рассмотрим, как ЦБА может помочь банкам восстановить главную свою функцию - начать финансовую подпитку ненефтяного сектора и экономики в целом.

Как показала жизнь, сильной банковской системы в Азербайджане не было. Лишь несколько относительно устойчивых банков смогли выдержать мощь давления обрушившегося на страну кризиса. Но их единицы, а если учесть тот урон, который нанес банковской системе крупнейший в стране Международный банк, то и на гигантов этой сферы уже не остается особых надежд. А перевод маната на «свободное плавание» и вовсе погубил всю кредитную систему. Да так, что банкиры полностью потеряли интерес к экономике и находят другие пути для получения доходов.

«Свободное плавание» не в нашем стиле

Правительство и ЦБА одновременно со второй девальвацией национальной валюты отправили манат в «плавание», что лишь способствовало подъему инфляционной волны. И это вполне понятно, девальвация и так вызвала резкий подъем цен, а режим плавающего курса повысил инфляционные ожидания. Естественно, одновременное повышение двух таких факторов способствовало опережающему росту инфляции и, как следствие, снижению благосостояния населения и экономики страны.

А борьба против растущей инфляции путем «таргетирования», которую до сих пор ведет ЦБА, желаемого результата так и не дает. После перехода на свободное плавание и отмены валютной позиции курс национальной валюты по отношению к доллару начал формироваться под диктовку спекулянтов, что особенно ясно было видно в конце 2016 – начале 2017 годов. А поскольку у нас не менее половины промежуточного потребления в экономике и такой же объем потребительского рынка по сути связаны с внешней торговлей, это непосредственно отразилось на стоимости импорта товаров и услуг. По этой причине ослабление маната вызвало дополнительный инфляционный рост.

Но с начала текущего года курс национальный валюты стал плавно укрепляться. Он стабилизировался и уже почти полгода подряд держится на уровне 1,7 маната за доллар. По всем рыночным закономерностям и даже по простой логике, укрепление курса маната и дальнейшая его стабилизация должны были привести к снижению цен на товары и услуги с дальнейшей их стабилизацией. Но этого не произошло. Несмотря на активные усилия Эльмана Рустамова и наперекор его политике, направленной на сжатие манатной массы и вывод денег из экономики, сбить рост цен не удается. Да и не может все это дать желаемый эффект, потому что с точки зрения системного подхода никакое это не таргетирование. Для эффективности таких действий нельзя ограничиваться одним инструментом, тут следует применить целый комплекс мер.

Ловушка для Центробанков

Неверность такой политики на днях признала и глава Банка России Эльвира Набиуллина, которая проводила в соседней стране подобную монетарную политику. Хоть и косвенно, но она все же признала необходимость финансирования реального сектора экономики с целью расширения предложения.

Правда, проводимая политика позволила Банку России в течение почти трех лет добиться своей цели – снизить инфляцию до 4%. Но такое снижение инфляции было достигнуто скорее в результате другого фактора, который банкиры возможно проигнорировали, но он сам им напомнил о себе. Это реальный располагаемый доход населения России, падающий уже 30 месяцев подряд. И даже при таком ужасном обеднении россиян стоимость минимального набора их потребительской корзины за последний месяц выросла на 15%.

Вот и результат проводимой однобокой политики, когда чиновники учитывают интересы лишь узкого круга населения (в данном случае банкиров) в ущерб всему остальному обществу. По оценкам российских экспертов, банкирам-спекулянтам удалось заработать за счет волатильности курса национальной валюты около 100 млрд. долларов. Кроме этого, политика дорогих денег, направленная на таргетирование инфляции, привела к приобретению 2/3 выпущенных Минфином России облигаций иностранными спекулятивными инвесторами. А как это способствует обвалу рубля, мы уже не раз видели на примере этой страны в кризисные ситуации (в 1998, 2008, 2014 года).

Как видно, инфляция и в России, и в Азербайджане не является монетарной, о чем haqqin.az писал не раз. Скорее всего, это было какой-то ловушкой, в которую так легко попались наши Центробанки. Поиском организаторов такой ловушки и причин, по которым в нее легко угодили Центробанки, должны заниматься другие органы, подобные призывы в России уже звучат даже на уровне Госдумы. Но тема эта уже больше криминальная, чем финансовая. Поэтому мы продолжим свои рассуждения в привычной финансовой плоскости.

Правда, помнится, когда в 1998 году слабая тогда еще экономика России столкнулась с более масштабным кризисом, решительные действия правительства во главе с Евгением Примаковым и главы Центробанка Виктора Геращенко позволили в более короткие сроки (за год) вывести страну из сложившейся ситуации. При этом они проводили политику стимулирования кредитования реального сектора с целью расширения предложения. То есть полностью противоположную нынешней. А ведь структура российской экономики с тех пор не претерпела особых изменений.

А теперь постараемся рассмотреть этот важный момент через призму ситуации в Азербайджане. Мы глубоко убеждены, что Эльман Рустамов ясно понимает – причины инфляции кроются не в монетарной политике, а в издержках и структурном дисбалансе экономики страны. И чтобы предотвратить дальнейшее углубление кризиса, он мог бы стимулировать банки наращивать кредитование реальной экономики. Но вместо этого глава Центробанка решил привлекать денежные средства у банков с целью стерилизации избыточной денежной массы, чтобы сбить инфляционное давление. Многие критикуют главу ЦБА за такую однобокую политику, но попробуем разобраться, насколько это верно.

Да, видимая всем часть проблемы действительно заключается в изъятии Центробанком манатных излишков из оборота. С какой целью это делается, всем понятно, об этом много писалось и говорилось на разных уровнях. Избыточная манатная масса в банках заставляет их владельцев задуматься о том, что с нею делать, как использовать эти деньги с выгодой, с большей доходностью. Высокая степень риска в кредитовании внутренней экономики в кризисной ситуации заставляет их обращать свой взор за пределы страны. А для размещения средств за рубежом банки должны предварительно конвертировать имеющиеся у них манаты в доллары. Но это сегодня может вызвать давление на валютный рынок страны – ЦБА и так с трудом удалось остановить процесс таяния своих валютных резервов.

Эльман Рустамов держится за манат двумя руками

Правда, Эльман Рустамов утверждает, что ЦБА не участвует в процессе формирования курса национальной валюты. Но платежный баланс по итогам первого квартала текущего года показывает обратное – резервные активы ЦБА выросли за этот период на 464 млн. долларов. То есть в течение квартала произошла заметная манатная эмиссия со стороны ЦБА, что обусловило адекватный рост денежной базы. И как видно из аналитического баланса ЦБА, такая эмиссия продолжается по сей день, хотя и несколько уменьшилась во втором квартале.

Банковская статистика также показывает, что на рынке наличной валюты в последнее время население стало больше продавать доллары, чем покупать. Если такая тенденция сохранится, то это вновь вызовет дополнительное давление на рыночный курс маната.

И обвинять Эльмана Рустамова в регулировании курса маната путем стерилизации валютной массы также неверно, как изъятие из оборота манатной массы. Одной рукой он изымает «лишние» манаты для поддержки банковского сектора, а другой рукой возвращает в оборот необходимую манатную массу с целью поддержания его курса. И нет в мире ни одного Центробанка, который прямо или косвенно не участвовал бы в регулировании курса своей валюты даже в условиях рыночного ценообразования. Так как в противном случае укрепление курса маната может привести к потере банками своих долларовых активов в манатном эквиваленте. Кроме того, укрепление маната может привести к росту реального эффективного курса национальной валюты, что проявляется уже даже при нынешнем стабильном курсе маната. Иными словами, это может привести к уменьшению ценовой конкурентоспособности отечественных экспортеров и снижению валютной выручки в манатном эквиваленте, что прямо или косвенно отразится и на доходной части госбюджета.

Для предотвращения этих и других негативных факторов в экономике имеется единственный и испытанный практикой фактор – подъем производительности труда.

Надо положить конец ситуации, когда банки «варятся в собственном соку» и вывести их из узкого круга банковской системы в большую экономику. А это уже требует больших объемов инвестиций. Для подъема экономики требуются длинные финансовые ресурсы, которых в Азербайджане сегодня нет (за исключением Нефтяного фонда). Пора ЦБА помочь банкам восстановить кредитование реальной экономики. Для этого у Центробанков, в отличие от коммерческих банков, имеются в арсенале все необходимые инструменты.