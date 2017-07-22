«Хезболлах» атаковала «Джебхат ан-Нусру»

Бойцы ливанского движения «Хезболлах» нанесли ракетный удар по путям снабжения и местам скопления террористов «Джебхат ан-Нусры» в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе, сообщил РИА Новости источник в шиитском движении сопротивления.

«Тяжелые ракеты малой дальности полетели в места скопления и пути снабжения террористов «Джебхат ан-Нусры» на треугольники долин Аль-Увейни и Аль-Хейль в горном районе Эрсаль. В результате атаки имели место большие разрушения на месте обстрела и ликвидация большого количества (террористов)»,- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, бойцам «Хезболлах» удалось взять под контроль еще четыре района пограничной с Сирией местности к югу от Эрсаля.