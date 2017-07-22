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За убийство генпрокурора 28 человек приговорили к смерти

 

Египетский суд приговорил к смертной казни 28 человек, причастных к убийству генпрокурора страны Хишама Бараката в 2015 году. Об этом сообщает Associated Press.

Приговор был вынесен после того, как его одобрил верховный муфтий Египта. Как отмечается, для судов обращение к муфтию, когда речь идет о смертельной казни, является формальной обязанностью.

Из 67 ответчиков по этому делу еще 15 находятся на свободе, остальные получили различные тюремные сроки. Сообщается, что приговоры могут быть обжалованы.

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