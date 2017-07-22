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В Баку ищут набитого золотом плюшевого мишку

 

В Баку ищут плюшевого мишку, набитого золотом на четыре тысячи манатов. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в органах внутренних дел.

В 20-ое отделение полиции Насиминского района 20 июля обратился житель Баку Эмиль Худаев, 1986 года рождения. Молодой человек показал, что 19 июля в 18:45 его мать Диана Велиева, 1962 года рождения, села в маршрутный автобус №3 и сошла на улице бр. Мардановых возле здания №109.

С собой у Велиевой был плюшевый мишка, в котором были спрятаны золотые украшения стоимостью в четыре тысячи манатов. Женщина забыла игрушку в автобусе. Сначала жалобщики попытались найти мишку без посторонней помощи. Они вышли на водителя того самого автобуса и даже на некоторых пассажиров. Последние показали, что видели мишку в руках у маленького мальчика. Вероятно, малыш забрал игрушку домой.

Как отметили в полиции, в настоящее время оперативники проводят мероприятия по обнаружению драгоценной игрушки. Стражи порядка допустили, что новые хозяева мишки вероятно не знают, что спрятано в нем. Возможно и то, что мальчик мог выкинуть игрушку по дороге.

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