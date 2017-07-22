Трамп возмутился статьей в Washington Post

Президент США Дональд Трамп выразил свое возмущение публикацией в Washington Post о том, что посол России в США Сергей Кисляк якобы обсуждал его предвыборную кампанию с советником в штабе кандидата Джеффом Сешнсом, ныне занимающим пост генпрокурора страны

"Новая утечка разведданных от Amazon Washington Post, на этот раз в отношении генпрокурора Джеффа Сешнса. Эти незаконные утечки… должны прекратиться!" - написал Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на некие источники, заявила, что Кисляк обсуждал предвыборную кампанию с Сешнсом. По словам одного из источников, между ними состоялся разговор "по существу" касательно позиций Трампа в отношении России, а также перспектив двусторонних отношений между государствами. Кроме того, посол и советник якобы также затрагивали "важные для РФ" направления политики будущего главы Белого дома, утверждает газета.