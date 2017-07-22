Резкий спад цен на нефть

Мировые цены на нефть упали почти на 3% в преддверии встречи министерского комитета ОПЕК.

По итогам торгов в пятницу стоимость нефти марки Brent с поставками в сентябре составила $47,89 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,77% до $45,62 за баррель.

Последний раз стоимость нефти Brent опускалась ниже $48 за баррель 13 июля.

24 июля в Петербурге пройдет встреча участников министерского комитета по мониторингу соглашения стран ОПЕК по поводу сокращения нефтедобычи. Как отмечают аналитики, многие инвесторы сомневаются, что рынок в ближайшее время сбалансируется.